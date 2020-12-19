TTB: Sağlık Bakanlığı'nın 'meslek hastalığı' genelgesinde illiyet şartı var, tüm sağlık çalışanlarını kapsamıyor

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın 'meslek hastalığı' ile ilgili genelgesinin 'Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edildiği' algısına yol açtığı ve bunun yanlış olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmalarına ilişkin yayınlanan genelgeyle ilgili açıklamada bulundu.

TTB'nin Twitter hesabından açıklama yapan Fincancı, "Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.

'İspat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor'

"Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı ya da vazife malullüğü kabul edilmiş gibi bir algı oluştu ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor" diye kaydeden Financı, şunları kaydetti:

© AA Erdoğan talimat verdi: 'Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını içeren düzenleme bir an önce Meclis'e getirilsin'

Bunun yanında tabii ki illiyet bağı aranması demek ispat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor. Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var."

'3 talebimiz var'

Ayrıca TTB, "TBMM'de 'Sağlık çalışanları için Kovid-19 meslek hastalığı yasa tasarımız' var, bu tasarıda 3 temel talebimiz var" diyerek taleplerini şöyle sıraladı: "Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsasın, Sağlık Bakanlığı'nın HSYS kayıtları illiyet bağı kabul edilsin, bu kayıtlar doğrudan SGK'ya gönderilsin, 4A, B, C, taşeron vs. tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun."

Temel taleplerimiz

1- Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı

2- HSYS kayıtları illiyet bağı kabul edilsin

3- Tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun

#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/Z2vnVEDihl — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 19, 2020

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