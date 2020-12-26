Bakan Koca: Toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği mutasyona rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İngiltere'de mutasyona uğrayan ve bulaşma hızı yüzde 70 artan Kovid-19 ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca,"Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır" dedi.

Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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