Japonya, ocak ayının sonuna kadar yabancıların ülkeye girişini yasakladı

Japonya’da hükümet, Kovid-19'un yeni türünün yayılmasını engellemek amacı ile 28 Aralık’tan itibaren ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya aldı.

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan Kovid-19'un yeni türü nedeni ile dünya alarma geçti. Japonya'da dün İngiltere’den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlanmıştı. Ülkede yeni Kovid-19 türüne rastlanmasının ardından hükümet yeni türün yayılmasını engellemek amacı tedbirleri sıkılaştırdı.

Hükümet, 28 Aralık'tan itibaren Ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alınacağını açıkladı. Japon vatandaşları ile ülkede oturum izni bulunan yabancılara ise ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina uygulamasının şart koşulacağını kaydeden hükümet, söz konusu kişilerin kalkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmelerinin zorunlu olacağını aktardı.

MUTASYON ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura dün yaptığı açıklamada, İngiltere’den döndüğü tespit edilen 5 kişide Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni tipine rastlandığını açıklamıştı. Bugün ise 2 kişide daha yeni Kovid-19 türünün doğrulandığı belirtildi.

Japonya’da salgının başından bu yana 219 bin 114 kişi koronavirüse yakalanırken, 3 bin 220 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İ