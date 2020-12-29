'Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir'

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak" dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.