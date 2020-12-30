Maduro’dan Putin’e ‘Sputnik V’ teşekkürü

Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro, 10 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısının alımıyla ilgili anlaşmanın imzalanması vesilesiyle Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Venezüella lideri Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus kardeşlerimizle birkaç ay süren yoğun ve mesuliyetli çalışmalardan sonra, bugün ilk 10 milyon doz Sputnik V aşısının satın alımıyla ilgili anlaşmayı imzaladık. Devlet Başkanı Putin’e, Venezüella’da geniş kapsamlı aşılamanın başındaki bu önemli adımdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Tras meses de un trabajo serio y responsable con nuestros hermanos rusos, hoy firmamos el convenio para la adquisición de las primeras 10 millones de vacunas Sputnik V. Agradezco al Presidente Putin por este importante paso para el inicio de la vacunación masiva en Venezuela. pic.twitter.com/GopeQ7uKe0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 29, 2020

Daha önce Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya ile Sputnik V aşısının alımıyla ilgili anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Rodriguez, ülkesinin aşılamaya hazır olduğunu belirterek en kısa zamanda başlamasını umduklarını söyledi.