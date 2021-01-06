İngiltere Başbakanı Johnson: Ükede Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1.3 milyona çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson, şu ana kadar 1.3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı ve şubat ortasına kadar bu sayının 13 milyonu geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar 80 yaşından büyük 650 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını söyledi.

Bu sayının ülkedeki 80 yaş üzerindekilerin yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden Johnson, böylece virüs karşısında en savunmasız olanların 4'te birinin yaklaşık 2-3 hafta içinde önemli bir korumaya sahip olacağını belirtti.

Johnson, toplamda ise 1.3 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

We have now vaccinated over 1.3 million people across the UK.



We’re focusing our efforts on protecting the most vulnerable, reducing hospitalisations and saving lives. pic.twitter.com/AY9hZEFCtx — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 5, 2021

Gelecek haftaya kadar ülke genelinde yaklaşık 1000 aşı merkezi oluşturacaklarını ifade eden Johnson, hedeflerin de şubat ortasına kadar 13 milyondan biraz daha fazla kişiye aşı yapılması olduğunu bildirdi.

Hedef yeterli aşı sayısına ulaşarak karantinayı kaldırmak

Başbakan Johnson, artan vakalar karşısında dün karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.