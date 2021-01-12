Sputnik V koronavirüs aşısının Brezilya’daki üretimine 15 Ocak’ta başlanacak

Brezilya’da Rus Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine 15 Ocak’ta başlanacağı açıklandı. İki tesiste birden üretilecek aşı için acil kullanım izni başvurusunun da yapılacağı kaydedildi. Tam kapasiteye ulaşıldığında Brezilya’da bir ayda 8 milyon doza kadar Sputnik V aşısı üretilebilecek.

Aşının resmi Twitter hesabına göre, Brezilya'da Sputnik V koronavirüs aşısının üretimi 15 Ocak tarihinde başlayacak.

Brazil 🇧🇷 will start production of Sputnik V on January 15thhttps://t.co/rcKNI2fqMX — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

​Sputnik V aşısı Brezilya’da, Uniao Quimica ilaç şirketi tarafından iki tesiste üretilecek. Söz konusu tesislerden birisi başkent Brasilia’da biri de Guarulhos kentinde yer alıyor.

Planlanana göre her iki tesiste tam kapasite ile ayda 8 milyon doza kadar Sputnik V aşısı üretimi mümkün olacak.

Daha önce şirketin, üretim için gerekli olan bileşenleri Rusya’dan teslim aldığı açıklaması yapılmıştı. Ayrıca ülkenin sağlık gözetim kurumu Anvisa’ya Sputnik V aşısı için acil kullanım izni başvurusunda bulunulacak.

Brezilya, 8 milyonu aşkın vaka ile pandeminin en çok etkilediği ülkelerden birisi.

Aşıyı satın almak için başvuran ülke sayısı 50'yi geçti

Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev daha önce yaptığı bir açıklamada, aşıyı satın almak için başvuruda bulunan ülkelerin sayısının 50’yi geçtiğini söylemişti. Söz konusu talebi karşılamak için 1.2 milyar doz aşının üretilmesi gerekiyor. Üretim RDIF’in partnerlik anlaşması yaptığı Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Kore’nin içlerinde olduğu ülkelerde yapılıyor.

Rusya’da üretilen Sputnik V aşıları ise en başta ülkenin nüfusuna uygulanacak. Şimdiye dek ülkede aşılananların sayısının 1.5 milyonu geçtiği biliniyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V, Kovid-19'a karşı dünyanın tescilli ilk aşısı olma özelliğine sahip. Güvenlik, etkinlik ve uzun vadede olumsuz sonuçların gözlenmemesi gibi birçok avantaja sahip aşı ayrıca, üzerinde çokça çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.