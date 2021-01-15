Türkiye'de aşı uygulamasında ikinci gün: Aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor.