Vatan Partisi lideri Perinçek de koronavirüs aşısı yaptırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Aşının ilk dozunu hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde olan Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

Koronavirüs aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aşımızı oluyoruz. https://t.co/FFCNBdART4 — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) January 19, 2021

​Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirten Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek daha sonra hastaneden ayrıldı.

Perinçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Aşı olmak günün vatandaşlık görevi" notunu düştü.