Bahçeli: Kovid-19 aşımı yaptırdım

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine koronavirüs aşısı yaptırdı.

Sosyal medya hesabından aşı olduğu ana dair fotoğrafı da paylaşan Bahçeli, vatandaşların da aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/TtbmfDXNIx — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 15, 2021

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