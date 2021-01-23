'Bilim insanları 'Kovid pasaportlarının' etkinliğine yönelik ortak bir strateji geliştiremedi'

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, Kovid-19’a karşı yapılan aşılama sonrası bağışıklığın ne kadar sürdüğü sorusunun yanıtı olmadığı için bilim insanlarının 'Kovid pasaportlarının' etkinliğine yönelik ortak bir strateji geliştiremediğini söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşılama sonrası bağışıklığın ne kadar sürdüğü sorusunun yanıtı olmadığı için bilim insanlarının 'Kovid pasaportlarının' etkinliğine yönelik ortak bir strateji geliştiremediğini söyledi.

Rusya'da yayın yapan Doktor TV'ye konuşan Gorelov, "Bu aşılamanın bize tüm sınırları açacağı konusunda o kadar iyimser değilim" ifadelerini kullandı.

Aşılama sonrası bağışıklığın ne kadar sürdüğü sorusuna şu anda dünyada hiç kimsenin yanıt veremeyeceğine vurgu yapan Gorelov, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bir yandan aşının koruduğunu söyleyebiliriz, ancak diğer yandan da yeni ‘İngiliz varyantının’ olduğu İngiltere'ye gidiyorsunuz. Bu nedenle bilim insanları, bu pasaportun bir işe yarayıp yaramayacağı konusunu çözmeye yönelik birleşik bir strateji geliştiremedi."

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede Kovid-19'a karşı aşılananların elektronik kaydının devlet sitesinde tutulacağını ve aşı sertifikaları verileceğini, ancak 'Kovid pasaportlarının2 gündemlerinde olmadığını belirtmişti.