Gates’ten karamsar öngörü: Dünya Kovid-19’dan onlarca kat daha kötü bir salgınla karşı karşıya kalabilir

Microsoft’un kurucusu ABD’li milyarder Bill Gates, dünyanın Kovid-19’dan onlarca kat daha kötü bir salgınla karşı karşıya kalabileceği yönünde karamsar bir tahminde bulundu.

Microsoft’un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demecinde dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden onlarca kat daha kötü bir salgınla karşı karşıya kalabileceğini öngördü.

ABD’li iş insanı, "Şu anki salgın korkunç, ancak bir sonraki salgın onlarca kez daha kötü olabilir" diyerek, dünyanın gelebilecek pandemiye hala hazır durumda olmadığını söyledi.

Aynı zamanda modern tıbbın ve bilimin başarılarına dikkat çeken Gates, "Koronavirüs salgını beş yıl önce patlak vermiş olsaydı aşıları bu kadar hızlı geliştirmek pek de mümkün olmazdı" vurgusunu yaptı.

ABD’li milyarder daha önce Kovid-19 salgınında yaşananları örnek göstererek bir sonraki salgının engellenmesi için küresel önlemleri ve dev yatırımları içeren bir strateji planı açıklamıştı.

Planında bilimin gelişmesi, çok sayıda test ve yeni salgınları haber verecek küresel bir alarm sistemi için milyarar yatırmanın mantıklı olacağını düşünen Gates, dev bir ilk müdahale kadrosu kurulması gerektiğini de ifade etmişti.