Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşıları nedeniyle dünyada paradoksal durum oluştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için geliştirilen aşıların pandeminin sonu için umut verdiğini söyledi.

Kluge, bugünkü basın brifinginde, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türlerinin ortaya çıkmasının edişeler doğurduğunu dile getirerek, vaka sayısındaki artışın, öncelikli grupları aşılama ihtiyacını acil hale getirdiğini belirtti.

Yetkili, "Paradoks şu ki toplum, salgının aşılar sayesinde yakında sona ereceğini hissederken aynı zamanda yeni tehditler karşısında kısıtlayıcı önlemlere uyulması çağrısının yapılması, insanlarda gerginlik, kaygı, yorgunluk ve kafa karışıklığına yol açıyor. Bu, mevcut ortamda kesinlikle anlaşılabilir bir durum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 49 ülkesinde yeni mutasyonlara rastlandığını kaydeden Kluge, Kovid-19'un ilk İngiltere'de orta çıkan türünün 33 ülkede, Güney Afrika'da görülen türünün de 16 ülkede tespit edildiğini söyledi.