Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Sputnik V ile aşılama yarın başlıyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sağlık makamını temsil eden Aleksandr Oprişenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısı ile aşılamanın yarın başlayacağını söyledi.

Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne teslim edilen Sputnik V aşısı ile ilgili açıklamada bulunan Oprişenko, cumhuriyetteki aşılama işlemlerinin yarından itibaren başlayacağını söyledi.

Oprişenko, “Aşı bugün dağıtıldı, yine bugün aşı uygulama odalarına teslim edeceğiz. Farklı şehirlerde toplam 38 aşı uygulama odası var. Fakat bu partinin deneme amaçlı olduğunu dikkate alarak onu Donetsk kentinde 10 aşı uygulama odasına dağıtılmasına karar verdik. Yarın saat 15.00’ten itibaren aşılama kampanyası başlıyor” diye konuştu.

Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, aşının birkaç bin dozdan oluşan ilk partisinin Donetsk’e ulaştığı bilgisini vermişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi

Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.