DSÖ uzmanı: Koronavirüsün Vuhan’daki pazarda ortaya çıktığına dair kanıt yok

Çin’in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ ekibinde yer alan St. Petersburg Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden Vladimir Dedkov, kentteki deniz mahsulleri pazarında koronavirüsün bulaşması için tüm koşulların bulunduğunu, fakat bunun virüsün tam da burada ortaya çıktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Çin’in Vuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinde yer alan St. Petersburg Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden Bilimsel Çalışmalar Müdür Yardımcısı Vladimir Dedkov, kentteki Huanan Pazarı’nda koronavirüsün bulaşması için tüm koşulların bulunduğunu, fakat virüsün tam da burada ortaya çıktığına dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Dedkov, "Pazarı ziyaret ettik. Çin’deki sağlık kurallarına fazla aşina değilim, fakat baktığımızda, bizdeki mevzuata göre tahmin edecek olursak elbette ki pazar mükemmel olmaktan çok uzak. Fakat bunun orada olduğu anlamına gelmez, virüsün çıkış yerinin tam da orası olduğuna dair herhangi bir kanıt yok, virüs belki de farklı bir yerde ortaya çıktı, ancak varsayımsal olarak orada virüsün yayılması için tüm koşullar mevcut" diye konuştu.

Sebze, deniz mahsulleri ve vahşi hayvan etinin satıldığı Huanan Pazarı, bilinen ilk Kovid-19 vakalarının burada tespit edilmesi üzerine 1 Ocak 2020'de kapatılmıştı. Ancak bilim insanları, pazarın virüsün yayılmasında oynadığı rol konusunda hala kesin bir sonuca varmış değiller.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun kökenini araştırmak üzere 14 Ocak’ta Vuhan’a gelen DSÖ uzman ekibi, 2 hafta karantinada kaldıktan sonra 29 Ocak’ta inceleme çalışmalarına başlamıştı.