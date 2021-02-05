Kayıt
10:32 05 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Prof. Dr. İlhan: Öğretmenlerimiz ikinci grupta aşılanacak

    © İHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043399477_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_2a724abc1bf5c0c1ded58acf91877527.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202102051043735539-prof-dr-ilhan-ogretmenlerimiz-ikinci-grupta-asilanacak/

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, öğretmenlerin şubat ayı içinde aşılanmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. Bakanlığın önceliklendirme sırası oldukça önemli olacaktır; ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur" dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısında hazırladığı 4 aşamalı takvimde öğretmenler, 2. grupta yer alıyor.

    Geçen 14 Ocak'ta başlayan aşı uygulaması, ilk aşamada bulunan 65 yaş üstündekilerle devam devam ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışan kişilerden sonra aşılanacak.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayları paylaşırken yaptığı açıklamada öğretmenlerin şubat ayında aşılanması için planlama yapıldığını belirtmişti.

    'Listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur'

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama listesinde değişikliğe gitmenin karmaşaya neden olabileceğini söyledi. İlhan, şunları söyledi:

    "Sayın Milli Eğitim Bakanımız bir liste çalışması yapılacağını söyledi, 2 gün önce biz de söylemiştik. Bir listenin gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ilk aşılama grubu devam ediyor. Bu grup bittikten sonra 2. gruba geçilecek. İkinci grup içerisinde de öğretmenlerimiz ve öğretim üyelerimiz zaten yer alıyorlar. Bu liste içinde de planlama yapılacak, aşının tedariki ile birlikte hızlı bir şekilde öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Aşının gelmesi ve 65 yaş üzerinin bitmesi ile ilişkili bir konu bu. Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. İkinci gruba başladığımızda öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Yine öğretmenlerimiz de aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde ücretsiz olarak aşılanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliklendirme sırası oldukça önemli. Ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur. Çünkü aşıların tedariki, lojistiği, planlaması ona göre yapılıyor. Sıra öğretmenlerimize geldiği zaman, ikinci grup başladığında ona göre planlama yapılacağını bilmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır."

    Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler

    15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatarak, okullarda alınacak önlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığını kaydeden Prof. Dr. İlhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın da bu konuda bir çalışması var. Bahçenin girişinden başlayan önlemler, sınıflarda alınacak önlemler, tuvaletlerde alınacak önlemler, toplu yerlerde bir araya gelinmemesi, öğretmenler ve çocukların maske takması gibi doğru yaklaşımlar var. Eskiden farklı sınıflarda yapılan müzik resim dersleri kendi sınıflarında yapılacak. Yüksek sesle konuşulan etkinliklerin yapılmaması sağlanacak. Velilere de büyük görevler düşüyor. Okul girişinde ve çıkışında kalabalık oluyor. Bahçeye gidene kadar çocuklarımızı götürüyoruz; ama sonra çocuklarımızın çıkmasını bekliyoruz doğal olarak. O sıra kalabalık yapmamak gerekiyor, maskeyi çıkarmamak gerekiyor, maskeyi çıkarıp kesinlikle sigara içmemek gerekiyor. Bizim de çocuklarımıza örnek olacağımız sürece tekrar giriyoruz. Riskin devam ettiğini bilip hepimizin önlemlere uyması gerekiyor."

    'Tek maske yeterli olacaktır'

    Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle eğitime başlayacak çocuklar için çift maske konusunun iyi tartışılması gerektiğini belirterek, "Tek maske takmak yeterli olacaktır. Yeter ki doğru takılsın, kirlendiği zaman değiştirilsin, ağız burun açıkta kalmasın. Yetişkinler için de tek maske takmak yeterli. Örneğin bir ev hanımı markete gitti alışverişini yaptı o maskeyi çöpe atacak veya pazara gitti açık alan yine tek maske yeterli olacaktır. Diyelim ki işe giden bir vatandaşımız sabah servise biniyor, 45 dakika kapalı ortamda seyahat ediyor fiziksel mesafe kurallarına uyulmuyorsa çift maske takması servisten indikten sonra o maskeyi atması daha doğru olacaktır. İş yerinde kalabalık oluyorsa çift maske ile çalışması daha sonra o maskeyi atması daha doğru olacaktır. Uzun süre çift maske takıldığında maskenin nemlendiğine hepimiz şehit oluyoruz. Nemlenen maske hem fonksiyonunu kaybediyor bu sefer de başka mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam hazırlıyor. Bu nedenle yerine göre, isteyen vatandaşlarımız, özelikle kendini daha güvende hissetmek isteyen vatandaşlarımızın çift maske takmasında sakınca yok" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Maske, Aşı, Koronavirüs, Kovid-19, Mustafa Necmi İlhan, Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
    2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet