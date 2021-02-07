Emel Sayın: Aşı oldum

Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Emel Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek "Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Ünlü şarkıcı Emel Sayın, Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emel Sayın (@emelsayinofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.