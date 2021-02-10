Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 439 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 80 bin 147'ye ulaştı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı 80 bini aştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 870 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 360 bin 235’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 439 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 147'ye yükseldi.