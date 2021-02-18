RDIF: Sputnik V aşısı, Özbekistan'da tescil edildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının Özbekistan'da tescil edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "RDIF, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Özbekistan Cumhuriyeti'nde tescil edildiğini duyurdu" ifadelerine yer verildi.
#RDIF announces that Russian @sputnikvaccine against #coronavirus has been certified in the Republic of #Uzbekistan. The #vaccine is now approved for use in 28 countries. pic.twitter.com/Rkjz61sYL8— RDIF (@rdif_press) February 17, 2021
Sputnik V, şu an Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent, Grenadinler ve Kazakistan’da tescillenmiş durumda.
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