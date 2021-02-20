Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Japonya Başbakanı Suga, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Kyodo ajansına göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen 'G7 Zirvesinde' Kovid-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik açıklamada bulundu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüdünde bulundu.

Temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik zirve liderlerinin desteğini talep eden Suga, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, liderlerinin desteğinin alındığını belirtti.

Suga, zirve ortak bildirisinde kaydedilen "Japonya'nın bu yaz Tokyo Oyunlarını güvenli bir şekilde düzenleme kararlılığını destekliyoruz" beyanının, turnuvaya yönelik çabalar kapsamında ülkesine 'moral verdiğini' bildirdi.