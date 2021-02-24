Kırıkkale’de ücretsiz maske izdihamı

Kırıkkale’de bir iş insanı tarafından gerçekleştirilen ücretsiz maske dağıtımı izdihama neden oldu.

Kırıkkale'de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

İHA’da yer alan habere göre, Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen bir iş insanı, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı.

Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu.