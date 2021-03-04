Paris Belediye Başkanı Hidalgo'dan salgın yönetimi konusunda Macron'a eleştiri: 'Bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiği'

Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olacağı öngörülen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, salgın tedbirlerine ilişkin adımlarda Macron'u yerel otoritelerle istişare etmeden hareket etmekle eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı, kitapçıların kapatılması ve aşı planlama stratejisi başta olmak üzere birçok konuda Fransa Cumhurbaşkanını Elysee Sarayı'ndan salgına ilişkin kararları dikte etmekle suçlayan Hidalgo, buna karşın kendisinin sahada olduğu ve alınan tedbirlerin sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Le Monde gazetesine demeç veren Hidalgo, "Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başarısı, ikna edici sonuçlar sağlamayan veya bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiğinin parçası olarak birbirini takip eden kapanma açılma önlemlerine indirgenemez" değerlendirmesinde bulunarak, Macron'a salgın kararları alınırken halkın durumunu dikkate alması tavsiyesinde bulundu.

Paris Belediye Başkanı şubatın son haftasında yıllık izindeyken yardımcısı Emmanuel Gregoire hükümetle paralel olarak Paris'te 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı.

Gelen tepkiler üzerine seçmenini karşısına almak istemeyen Hidalgo'nun da baskısıyla yardımcısı Gregoire, geri adım atarak 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu bunu desteklemediklerini belirtmişti.

Bu durum Elysee Sarayı ile Paris Belediyesi arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Paris kulislerinde Hidalgo'nun Fransa'da yaşanan ekonomik sıkıntı ve salgın yönetimi konuları üzerinden Macron'a yüklenerek 2022'de karşısına sol cephenin adayı olarak çıkacağı konuşuluyor.