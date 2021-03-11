AK Partili belediye başkan yardımcısı Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hayri Özkeçeci, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Özkeçeci, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AK Part'nin kuruluşundan beri parti içinde görev yapan ve 3 dönemdir Şehitkamil Belediye Başkan yardımcılığı görevini sürdüren Özkeçeci kültür, sanat ve sosyal işlerden sorumluydu.