Tunus'ta Kovid-19'a karşı toplu aşılama Sputnik V aşısıyla başladı

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Rusya tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısıyla toplu aşılamaya başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs hastalarıyla doğrudan temas eden sağlık çalışanlarına Sputnik V aşısı vurularak aşılama kampanyasına başlandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, daha önce belirlenen öncelik sırasında uygun olarak aşılama sürecinde ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılamasının tamamlanacağı bilgisini de paylaştı.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, hafta içinde Sputnik V'nin ülkeye gönderilen ilk partisini teslim aldıklarını ve aşılamanın bu haftasonu başlayacağını belirtmişti.