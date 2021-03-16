İtalya ile Fransa, AstraZeneca aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmesini bekliyor

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmelerinde, kullanımını 18 Mart Perşembe gününe kadar ihtiyaten durdukları AstraZeneca aşısına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca aşısına yönelik yürütülen ek analizlerin sonuçlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "EMA'dan bugün yapılan ön açıklamalar cesaretlendiricidir. İki lider, EMA analizinin olumlu sonuçlanması halinde, AstraZeneca aşısının uygulanmasını hızlı şekilde yeniden başlatmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

EMA Başkanı Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.​​​​​​​