Bakan Koca: Salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk

Geçtiğimiz günlerde başka bir bilimsel toplantıda katılımcılara toplumun yeterince dikkatini çekmeyen ancak kanser, diyabetik gibi geniş kitleleri ölümcül etkileyen hastalıklardan bahsetmiştik. Bu salgın önlenebilir hastalıklarla toplumla mücadelenin ne kadar hayati önemi olduğunu tüm topluma bir kez daha göstermiş oldu.