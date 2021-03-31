Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısı olanların gelecekte tekrar aşı olmaları gerekebilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında, Kovid-19'a karşı aşılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muraşko, "Kovid-19'a karşı yeniden aşılanmanın büyük olasılıkla gerekli olacağını düşünüyoruz. Her şey hem ülkemiz hem de diğer ülkelerde toplu bağışıklığın oluşmasına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığının izlenmesi için geniş bir sistem oluşturduklarını belirten Muraşko, "Halihazırda hastalığı atlatanlar ve aşılananlar izleniyor. Tüm bu verilerin toplandığı elektronik bir kaynağımız var. İnsanların nasıl tepki verdiğini, ne kadar korunduğunu değerlendiriyoruz. Gerekli gördüğümüz durumlarda yeniden bir ayarlama yapabiliyoruz" dedi.