Sputnik V aşısı Kenya’da acil kullanım izni aldı

Kovid-19 ile Ulusal Mücadele Grubu Başkanı Dr. Alfred Akwala, Kenya’da yayınlanan Star gazetesine demecinde Rus Sputnik V aşısının ülkede acil kullanım izni aldığını belirtti.

Akwala, “Sputnik V aşısı Kenya'da yasal olarak bulunuyor ve kullanılıyor. Dağıtıcıların listesi mevcut, şimdi de Sputnik V ile aşılamanın yapılacağı yerler belirleniyor” diye konuştu.

Dr. Akwala, acil kullanım izninin aşının ülke genelinde kısıtlama olmaksızın kullanılmasının ve ticari işlemlerin yolunu açtığını ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) 10 Mart’ta Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Kenya’da tescil edildiğini duyurmuştu.

Kenyalı otoriteler geçen cuma ülkenin koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının ortasında olduğunu duyurmuştu. Kenya'da bugüne kadar yaklaşık 133 bin vaka tespit edildi, 2 bin 147 kişi hayatını kaybetti. 92 binden fazla hasta tedavi olarak sağlıklarına kavuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.