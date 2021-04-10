Dördüncü Rus aşısı Sputnik Light'ın tescil süreci tamamlanmak üzere

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tek bir doz halinde uygulanacak olan Sputnik Light koronavirüs aşısının şu anda Sağlık Bakanlığı’nda tescil sürecinden geçtiğini belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının şu anda Sağlık Bakanlığı’nda tescil sürecinden geçtiğini kaydetti.

Koronavirüse karşı aşıların üretimi ve dolaşımı konulu toplantıda konuşan Mişustin, “Dördüncü yerli aşı olan Sputnik Light halihazırda Sağlık Bakanlığı'nda tescil işlemlerinden geçiyor” dedi.

Sputnik Light aşısının toplu aşılama sırasında yardımcı olacağını belirten Mişustin, “Aşılama programına dahil edilmesi, aşı olacak vatandaşlarımızın sayısını artırmamızı sağlayacak” diye konuştu.

Sputnik Light, Sputnik V gibi antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının bağışıklığı yükselten ikinci dozu ise bulunmuyor.