Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılarının bir kısmının uygun olmayan saklama koşulları nedeniyle çöpe gittiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi:
"Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."
Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
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