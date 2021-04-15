Edirne Valiliği, vakaların yüzde 50'sini oluşturan ev kadınlarından destek istedi

Koronavirüs vaka artış oranı yüzde 41.21 olan ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80 dolu olan Edirne'de valilik, bu artışın ev ziyaretlerinden kaynaklandığını açıkladı. Vakaların yüzde 50'den fazlasını oluşturan ev kadınlarından destek istenen açıklamada, "Lütfen ev ziyaretlerinden uzak duralım" denildi.

Vakaların arttığı illerden olan ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda vaka sayısı, her 100 bin kişide 409.06'dan 577.54'e yükselen Edirne'de vaka artış oranı da yüzde 41.24 oldu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi dahil il genelinde 218 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğu belirtildi.

Yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı olan yoğun bakımlarda tedavi gören vakaların çoğunun 40- 55 yaşlarında olduğu ifade edildi. Kentte Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olanların tutulduğu öğrenci yurtlarındaki doluluk oranının da yüzde 50'nin üzerine çıktığı kaydedilirken, vakaların yüzde 50'sinden fazlasının da ev kadınlarından oluştuğu bildirildi.

'Lütfen, ev ziyaretlerinden uzak duralım'

Kentte koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutulurken, halk da önlemler konusunda sık sık uyarılıyor. Valilik, halka gönderdiği kısa mesajda, özellikle ev ziyaretleri nedeniyle yaşanan vaka artışına dikkat çekerek, ev kadınlarından destek istedi. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerimiz, koronavirüs ile mücadelemizde ev dışı ortamlarda kurallara uymamıza ve yoğun tedbirler almamıza rağmen ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranlar maalesef devam ediyor. Büyük özveri ile yürüttüğümüz bu mücadelede kıymetli ev kadınlarımızın desteğine en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Lütfen, ev ziyaretlerinden uzak duralım. Ramazan ayı nedeniyle de akraba, arkadaş ve komşularımızla ortak iftar programları yapmayalım. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz."