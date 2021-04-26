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    Kabine toplantısı bugün: Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık kapanma gündemde

    © İHA / SÜMER AVCI
    Koronavirüs salgını
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadelede Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık kapanma kararı gündemde. Kapanmayla birlikte hızlı aşılama hedefleniyor. Kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri hariç tüm işyerlerini kapsayacağı öne sürülüyor.

    Revizyonun ardından bugün üç yeni bakanın katılımıyla Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı habere göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı belirtildi.

    'Kapanma ve aşılama' birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı bildirildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.

    İlk önlemlere dönüş

    Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor.

    Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

    Gerileme başladı

    Yapılan değerlendirmelerde, 17 Nisan’dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü ifade ediliyor.

    Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20’ler civarında olan oran yüzde 16’lara geriledi.

    Yavaş gerilemenin iki nedeni var

    Vakaların geçen seferlerden daha yavaş gerilemesinin iki nedeni olduğu belirtiliyor. Bunun ilk nedeninin mutant virüsün yüzde 30 daha hızlı yayılması, ikinci nedeninin ise vatandaşların yüzde 30’unun yasaklara eskisi gibi uymaması olduğu ifade edildi.

    Öte yandan halen yüksek olan ölüm oranlarının bir süre daha bu düzeyde seyredeceği, bu durumdan 3 hafta önceki vakaların sorumlu olduğu ifade edildi. Kısmi kapatmaya neden olan dönemde hastalananlar nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğu, bu doluluğun ancak 2-3 hafta sonra azalmasının beklendiği belirtildi. Yoğun bakım aşamasına gelinen hastanın yüzde 40’ının kaybedildiği de paylaşıldı.

    Etiketler:
    Aşılama, Kovid-19, Ramazan, kapanma kararı, kapanma, kabine, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya
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