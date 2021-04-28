Brezilya’nın Piaui eyaleti valisi, Anvisa’dan Sputnik V’nin güvenliğine ilişkin ‘sorunlarla’ ilgili açıklama istedi

Brezilya Kuzeydoğu Eyaletleri Valiler Konseyi Başkanı ve Piaui Eyaleti Valisi Wellington Dias, Anvisa'nın Sputnik V aşısının ithalatı ve kullanımına yönelik başvuruyu erteleme kararını Brezilya basınına değerlendirdi.

Dias, "Aşı, dünyadaki en büyük ve en eski araştırma merkezi olan Gamaleya Enstitüsü tarafından üretiliyor. Rusya, Meksika ve Arjantin’in yanı sıra 16 ülkenin düzenleyicileri tarafından onaylanmış olup 60’tan fazla ülkede kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu aşıyı küresel aşı konsorsiyumuna dahil etmeyi planlıyor, ancak Anvisa, bunun son derece riskli olduğunu söylüyor. Birileri yalan söylüyor" dedi.

Anvisa’nın Sputnik V’nin güvensizliğine ilişkin iddialarını kanıtlaması durumunda, Brezilya’nın tüm dünyayı ve DSÖ’yü potansiyel risk konusunda uyarması gerektiğini belirten Dias, bilimsel araştırma merkezi olmayan Anvisa’nın, Sputnik V aşısının üretiminde sağlık standartları ve aşının güvenliği üzerindeki kontrol eksikliğine ilişkin açıklamasını ‘ciddi iddialar’ olarak nitelendirdi.

Mart ayında, 30 milyon doz Sputnik V aşısı almayı planlayan 14 eyalet ve Rio de Janeiro'daki iki belediye, aşının Brezilya’da acil kullanımı ve ithalatı için Anvisa’ya başvuruda bulunmuştu. Anvisa, bölgesel hükümetlerin Sputnik V aşısını ithal etme talebini, aşının güvenliğine ilişkin ‘eksik bilgileri’ gerekçe göstererek reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Sputnik V aşısı konusunda Brezilya ile temaslarını sürdürdüğünü, aşı ile ilgili görüşmeleri Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yürüttüğünü ve Sputnik V’nin güvenliğine ilişkin gerekli ek verileri sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.