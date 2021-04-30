Doç. Dr. Savaşçı: Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay Kovid-19'a yakalanırlar

Doç. Dr. Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor" dedi. Prof. Dr. Balık da alkol, sigara ve madde bağımlılığının aşıya cevap açısından da dezavantaj oluşturduğunu söyledi.