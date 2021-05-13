Avrupa İlaç Ajansı: mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından aşı ve tedavilerle ilgili son gelişmeleri ele alan basın toplantısına katılan EMA'nın aşı bölümünün başında yer alan Marco Cavaleri, mRNA aşılarının Hindistan mutasyona karşı etkili olabileceğini duyurdu.

Cavaleri, "MRNA aşılarının Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebileceğine dair ümit verici kanıtlar görüyoruz" dedi.

Cavaleri, EMA tarafından Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sinovac aşılarının incelemesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

EMA, şimdiye kadar Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen olan 4 Kovid-19 aşına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), B.1.617 isimli Hindistan mutasyonunun daha bulaşıcı göründüğünü ve "endişe verici" olarak sınıflandırıldığını belirterek, "B.1.617'nin bulaşabilirliğinin arttığını gösteren bazı mevcut bilgiler var. Bu nedenle, bunu küresel düzeyde bir endişe çeşidi olarak sınıflandırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.