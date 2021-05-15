Ekvador, Rus Sputnik V aşısını onayladı

RDIF’ten yapılan açıklamada, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Ekvador’da tescil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "RDIF, koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının Ekvador Cumhuriyeti’nde tescil edildiğini duyuruyor. Böylece, Sputnik V, toplam nüfusu 3.2 milyarı geçen 66 ülkede tescil edilmiş oldu" denildi.

Sputnik V’nin ülkelerin ilaç düzenleyicileri tarafından verilen onay sayısı açısından dünyada ikinci sırada yer aldığına vurgu yapılan açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

“Ekvador, ulusal ilaç portföyüne Sputnik V’yi dahil eden ve birçoğu Rus aşısını başarıyla uygulayan bir dizi Güney Amerika ülkesine katılmış bulunuyor. Sputnik V’nin Ekvador'un düzenleyici kurumları tarafından onaylanması, klinik denemeler ve toplu aşılamalarda yüksek etkinlik ve güvenlik gösteren dünyanın en iyi aşılarından birinin yardımı ile halkın sağlığının koruması önemli bir adımdır”