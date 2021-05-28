Facebook, Kovid-19'un 'insan yapımı' olduğu yönündeki paylaşımları artık kaldırmayacak

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Kovid-19'un 'insan yapımı' olduğunun ileri sürüldüğü paylaşımları kaldırmaya son vereceğini duyurdu.

ABC News'e konuşan Facebook'tan bir yetkili, "Kovid-19'un kökeni ile ilgili devam eden araştırmalar ve halk sağlığı uzmanlarıyla yapılan istişareler ışığında, Kovid-19'un labaratuvar yapımı olduğu iddialarını artık uygulamalarımızdan kaldırmayacağız" dedi.

Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi istihbarat verilerine dayanarak, Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nden üç bilim insanının 2019'un kasım ayında ciddi şekilde hastalandığı ve tıbbi yardım başvurusunda bulunduğunu, bunun da soruşturma yapılması çağrılarına ve virüsün labaratuvar kaynaklı olup olmadığını anlamaya dayanak oluşturduğunu yazmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Kovid-19 salgının nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere 14 Ocak'ta Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Çinli meslektaşlarıyla yaklaşık bir ay boyunca SARS-CoV-2 virüsünün kökeni hakkındaki hipotezler üzerinde çalışmış, Kovid-19'un çıkış noktası olduğu iddia edilen yüksek güvenlikli BSL-4 laboratuvarı da dahil olmak üzere Vuhan Viroloji Enstitüsü, Hastalık Kontrol Merkezi ve salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulunmuştu.

Uzmanlar, araştırmaları sonucunda Huanan pazarının virüsün yayılmasında nasıl bir rol oynadığının bilinmediği, yarasalardan bulaşması muhtemel virüsün oraya ulaşması ihtimalinin düşük olduğu ve bunun da bir ara taşıyıcı olasılığını güçlendirdiği sonucuna ulaşmıştı. Bununla birlikte uzmanlar, SARS-CoV-2'nin laboratuvar sızıntısı nedeniyle insanlara bulaşması ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.

ABD ve diğer 13 ülke, uzmanların bulgularıyla ilgili endişelerini dile getirerek daha şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundukları ortak bir bildiri yayınlamıştı.