Bakan Selçuk: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı.

Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay içerisinde tamamlanacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını belirten Bakan Selçuk, bu ay içerisinde eğitim çalışanlarının tamamlanacağını söyledi.

Okullar ne zaman açılacak?

NTV'nin aktardığına göre Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler olduğunda tekrar kapatırız'' dedi.