Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech uyarısı: Randevunuzu aksatmayın, israf olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek randevuların aksatılmaması yönünde uyarı yaptı.
Bakan Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
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