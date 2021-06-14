Moskova Bölgesi’nde Kovid-19’la mücadele tedbirleri sıkılaştırıldı

Rusya’nın Moskova Bölgesi'nin Valisi Andrey Vorobyev, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yeni bir karar aldı.

Karar metnine göre, 13-20 Haziran haftasında, ticari merkezler, eczaneler, taksi dahil ulaşım araçları, gar ve terminaller, yolcu platformları, yaya geçitleri, köprüler ve tüneller gibi halka açık yerlerde ve faaliyetine devam eden tüm tesislerde yeniden maske takma zorunluluğu uygulanacak.

Şirket ve kurumların, maske takmayan kişileri bina ve mekanların içine almayacak. Ayrıca ödeme terminallerinde en yakın aşı noktaları hakkında bilgi yerleştirilecek.

Ayrıca şirket ve mağazalara, aşılanmış müşteriler ve çalışanlar için indirimler, hediyeler ve çekilişler gibi teşvik edici etkinlikler düzenleme tavsiye edildi.

Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak amacıyla 15-19 Haziran döneminde tatil günlerini öngören karar imzalamıştı.