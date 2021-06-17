Japonya'da dev tanrıça heykeline, 'koronavirüsün sona ermesi duasıyla' dev maske yerleştirildi

Japonya'nın Fukuşima bölgesindeki Houkokuji Aizu Betsuin tapınağında yer alan Budist 'Merhamet Tanrıçası' Kannon, artık maske takıyor.

Tapınakta yer alan 57 metre yüksekliğindeki tanrıça heykelinin yüzüne, 'koronavirüs salgınının sona ermesi duasıyla' 4.1 metre yükseklik ve 5.3 metre genişliğinde, 35 kilogram ağırlığındaki dev bir maske yerleştirildi.

İçerisindeki merdivenle tırmanılabilen dev heykel, kucağında bebek tutan bir kadını tasvir ediyor. 33 yıl önce inşa edilen heykel yerel halk tarafından daha çok, yeni doğan bebeklerinin kutsanması için ziyaret ediliyor.

Tapınak yöneticisi Takaomi Horigane, maske fikrinin Şubat ayında meydana gelen deprem nedeniyle heykel üzerinde restorasyon çalışmaları yapan işçilerden çıktığını belirterek, söz konusu maskenin Japonya'da salgın kontrol altına alınana dek tanrıça heykelinin yüzünde takılı kalmasını planladıklarını aktardı.

Japonya'da dev tanrıça heykeline, 'koronavirüsün sona ermesi duasıyla' dev maske yerleştirildihttps://t.co/7gxAhpkeEV pic.twitter.com/J6wAgtRrSk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2021

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