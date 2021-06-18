Vektor Merkezi: Kovid-19 tamamen doğal, yapay olarak yaratılması mümkün değil

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksutov, "Halihazırda uzmanlar düzeyinde, yeni tip koronavirüsün doğal kökenli olduğu yönünde hiçbir şüphe yok. Yani insanlara bulaşan en yakın akraba virüsü olan SARS'a kıyasla SARS-Cov-2'deki değişiklik yüzde 20 oranında, yani bu, 30 bin nükleotitlik bir genom için 6 bin ikame demek" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Bu virüsün yapay kökene sahip olduğunu iddia edersek bu, hayali bir laboratuvarın, böyle bir virüs elde etmek için hangi 6 bin ikameyi gerçekleştirmesi gerektiğini bilmesi gerektiği anlamına geliyor. İnsanların böyle bir şey yapması henüz mümkün değil" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, G7 Zirvesi'nde Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali olduğunu dile getirmişti.

Ghebreyesus, Çin'e virüsün kaynağının araştırılmasına yardımcı olma çağrısında bulunmuştu.