Kazakistan Başbakanı Mamin, ülkesinde üretilen Sputnik V aşısından vuruldu

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in ülkesindeki bir tesiste üretilen Rus Sputnik V aşısı olduğu ve kendisini iyi hissettiği açıklandı.

Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Mamin, dün çalışmalarını tamamladıktan sonra Kovid-19'a karşı aşılandı.

Mamin, Kazakistan'daki Karaganda Eczacılık Fabrikası'nda üretilen Sputnik V aşısı vuruldu.

Mamin'in aşı olduktan sonra kendisini iyi hissettiği ve herhangi bir yan etki oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 2.8 milyondan fazla kişinin tek doz, 1.7 milyondan fazla kişinin ise iki doz aşı olduğu da vurgulandı.

Şu anda Kazakistan'da Karaganda Eczacılık Fabrikası'nda üretilen Sputnik V'nin yanı sıra Kazak aşısı QazVac, BAE'de üretilen Hayat-Vax ve Çin'in Sinovac aşıları olmak üzere 4 aşı uygulanıyor.

Kazakhstan's Prime Minister Askar Mamin got vaccinated with the #SputnikV vaccine produced in #Kazakhstan 🇰🇿

👇https://t.co/vA5X8S97MB — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 22, 2021

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