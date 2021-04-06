Kazakistan Devlet Başkanı’na Sputnik V aşısı vuruldu

Kazakistan Devlet Başkan Sözcüsü Berik Uali, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bugün devlet başkanı, Karaganda ilaç fabrikasında üretilen Sputnik V aşısını yaptırdı. Aşı sonrasında kendini iyi hissediyor. Hiçbir yan etki yok” ifadelerini kullandı.

“Devlet başkanı, Kazakistan halkının aşılanması ve sürü bağışıklığının oluşmasını; koronavirüsün yenilmesi, kısıtlamaların kaldırılması, vatandaşlar ve ekonomik faaliyetlerin normal yaşama dönmesi için tek yol olduğuna inanıyor” açıklamasını yapan Uali, Tokayev’in vatandaşlara ilk fırsatta koronavirüs aşısı yaptırmaları çağrısında bulunduğunu aktardı.

🔹 Бүгін Мемлекет басшысы Қарағанды фармацевтика зауыты шығарған «Спутник-V» вакцинасын салдырды. Президенттің вакцина...