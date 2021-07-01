Guatemala, teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini geri istediğine dair iddiaları yalanladı

Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores, Sputnik V aşılarının tedarikinde yaşanan gecikme nedeniyle Rusya'dan ücretin geri ödenmesini talep etmediklerini, sadece anlaşmanın koşullarının değiştirilmesini istediklerini söyledi.

Prensa Libre gazetesine demeç veren Flores, Sputnik V aşılarının teslimatındaki gecikme nedeniyle Rus tarafıyla anlaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ve para iadesinin konuşulmadığını belirtti.

Flores, "Anlaşma hükümlerinin gözden geçirilmesi hakkında bir mektup sunduk, şu anda para iadesi gündemde değil" dedi.

Guatemala, nisan ayında 8 milyon doz aşı için Rusya'ya yaklaşık 80 milyon dolar ödemiş ancak haziran sonu itibarıyla sadece 150 bin doz aşı teslim almıştı.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan dün yapılan açıklamada bu veya gelecek hafta Guatemala'ya iki uçak Rus aşısı gönderileceği belirtilmişti.