Dünya nüfusunun neredeyse yarısının Rus aşısına erişimine izin verildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nijerya’nın gıda ve ilaç denetim ajansı NAFDAC’ın Sputnik V aşısının ülkede kullanımıza izin verdiğini belirtti. Bu, Nijerya’nın Spuntik V’nin kullanımına onay veren 68. ülke olduğu anlamına geliyor.

RDIF yetkilileri, Sputnik V aşısının onaylandığı ülkelerin toplam nüfusunun 3.7 milyarı aştığını belirtiliyor. Bu da dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Nigeria, Africa’s most populous state, becomes the 68th country in the world to authorize the use of #SputnikV. Total population of countries where Sputnik V is approved now exceeds 3.7 billion people, or nearly half of the global population.✌️👇https://t.co/V6EL2joSGj — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 15, 2021

​Ayrıca yetkililerin verdiği bilgiye göre Sputnik V, devletlerin sağlık otoritelerinin en çok onay verdiği koronavirüs aşıları arasında ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye de Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmiş ülkelerden birisi. Ancak aşı, Türkiye’deki aşılama programına henüz dahil edilmedi.

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V, dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.