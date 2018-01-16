Kayıt
18:35 16 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Vincent Van Gogh Taşocaklı Montmartre Tepesi Singer Müzesi Laren

    Bilinmeyen bir Van Gogh daha bulundu

    © AFP 2018/ Robin van Lonkhuijsen
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un bilinmeyen bir resmi daha bulundu. Paris'teki bir taş ocağının tasvir edildiği çizimin, gerçek bir Van Gogh çalışması olduğu açıklandı.

    Hollanda'nın Laren kentindeki Singer Müzesi'nda basına tanıtılan resmi, Van Gogh'un 1886 yılında yaptığı ve Montmarte Tepesi'ndeki bir taş ocağını çizdiği belirtildi.

    Hollandalı ressam Vincent van Gogh
    © AFP 2018/ REMKO DE WAAL
    Tokat'ta bulunan Van Gogh tablosu sahteymiş
    1917'DE SATILDI VE GÖZLERDEN KAYBOLDU

    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre uzmanlar, resmin orijinal Van Gogh çalışması olup olmadığını 2013 yılından beri araştırıyordu. Georgina Vermeer adlı bir Hollandalı tarafından 550 guldene satın alındığı 1917 yılından beri kayıp olduğu düşünülen resim, Vermeer'in ölümünden sonra torunu tarafından bulundu.

    UZMANLAR İNCELEDİ

    Vermeer ailesi, resmin yapıldığı Paris'te sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında eseri uzmanların ilgisine sundu. Resmin gerçek olup olmadığı konsunda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi araştırmacılarından da yardım istenildi.

    Vincent van Gogh
    Public Domain
    Van Gogh'un resimleri İtalyan mafyasından çıktı
    DİĞER ÇİZİM DE TESCİLLENDİ

    Keşfedilen son resim, Van Gogh'a ait olduğu öne sürülen bir başka çalışmanın daha ünlü ressama ait kataloğa girmesine yol açtı. Bir süreden beri incelenen çizimle ilgili 'akademik karakteri' nedeniyle şüpheler vardı. Ancak, sözkonusu taş ocağı çiziminin 50 metre ilerisinde değirmenleri tasvir eden çalışmanın da Hollandalı ressama ait olduğu konusunda şüphe kalmadığı belirtildi.

    YENİDEN SATILDI

    Yeni keşfedilen resim, Vermeer ailesi tarafından John Fentener adlı bir milyardere satıldı. Fentener de çalışmayı van Vlissingen Sanat Vakfı'na devretti. Van Gogh'un 'yeni resmi', Monet, Renoir ve Picasso gibi birçok ünlü ressamın çalışmalarının yer aldığı Laren'deki Singer Müzesi'nde açılan sergide, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

    Vincent van Gogh'a atfen yüzlerce çalışma ortaya atılsa da, 1970'lerden bu yana orijinal 9 çizim ve 7 tablo keşfedildi.

     

     

    Etiketler:
    bilinmeyen, Vincent Van Gogh, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Vietnam Savaşı arşiv karelerinde
    45 yıl önce son bulan Vietnam Savaşı arşiv karelerinde
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam