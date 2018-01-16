Bilinmeyen bir Van Gogh daha bulundu

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un bilinmeyen bir resmi daha bulundu. Paris'teki bir taş ocağının tasvir edildiği çizimin, gerçek bir Van Gogh çalışması olduğu açıklandı.

Hollanda'nın Laren kentindeki Singer Müzesi'nda basına tanıtılan resmi, Van Gogh'un 1886 yılında yaptığı ve Montmarte Tepesi'ndeki bir taş ocağını çizdiği belirtildi.

Nieuwe tekening Van Gogh ontdekt en nu te zien in het Singer in Laren https://t.co/v9RRL4mLRD — Wonen in Laren (@woneninlaren) 16 Ocak 2018

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© AFP 2018/ REMKO DE WAAL Tokat'ta bulunan Van Gogh tablosu sahteymiş

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre uzmanlar, resmin orijinal Van Gogh çalışması olup olmadığını 2013 yılından beri araştırıyordu. Georgina Vermeer adlı bir Hollandalı tarafından 550 guldene satın alındığı 1917 yılından beri kayıp olduğu düşünülen resim, Vermeer'in ölümünden sonra torunu tarafından bulundu.

UZMANLAR İNCELEDİ

Vermeer ailesi, resmin yapıldığı Paris'te sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında eseri uzmanların ilgisine sundu. Resmin gerçek olup olmadığı konsunda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi araştırmacılarından da yardım istenildi.

Public Domain Van Gogh'un resimleri İtalyan mafyasından çıktı

Keşfedilen son resim, Van Gogh'a ait olduğu öne sürülen bir başka çalışmanın daha ünlü ressama ait kataloğa girmesine yol açtı. Bir süreden beri incelenen çizimle ilgili 'akademik karakteri' nedeniyle şüpheler vardı. Ancak, sözkonusu taş ocağı çiziminin 50 metre ilerisinde değirmenleri tasvir eden çalışmanın da Hollandalı ressama ait olduğu konusunda şüphe kalmadığı belirtildi.

Ineens hangen er twee echte Van Gogh's in het Singer Museum #Laren https://t.co/znqV3yAPQZ — Erik de Boer (@ErikdBoer) 16 Ocak 2018

​YENİDEN SATILDI

Yeni keşfedilen resim, Vermeer ailesi tarafından John Fentener adlı bir milyardere satıldı. Fentener de çalışmayı van Vlissingen Sanat Vakfı'na devretti. Van Gogh'un 'yeni resmi', Monet, Renoir ve Picasso gibi birçok ünlü ressamın çalışmalarının yer aldığı Laren'deki Singer Müzesi'nde açılan sergide, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Vincent van Gogh'a atfen yüzlerce çalışma ortaya atılsa da, 1970'lerden bu yana orijinal 9 çizim ve 7 tablo keşfedildi.