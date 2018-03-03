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    Rus yönetmen Zviaguintsev 64. Cesar Film ödüllerinde en iyi yabancı film ödülünü kazandı

    Rus yönetmen Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'ine bir ödül daha

    © AFP 2018/ Philippe LOPEZ
    Kültür & Sanat
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    "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yabancı film ödülünü Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'(Nebulyov/Loveless) filmi kazandı.

    Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev
    © AA/ Regis Duvignau
    Cannes'da Jüri Özel Ödülü Rus yönetmen Zvyagintsev'in oldu
    Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Robin Campillo'nun yönettiği "120 Battements Par Minute", en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi.

    Jeanne Balibar, "Barbara" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu, Swann Arlaud de "Petit Paysan" yapıtındaki başarısıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

    Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev
    © AA/ Regis Duvignau
    Rus yönetmen Zvyagintsev’in ‘Nelyubov’ filmi Oscar’a aday gösterildi
    ​En iyi kısa film ödülü Alice Vial'in yönettiği "Les Bigorneaux", en iyi animasyon filmi ödülü ise Benjamin Renner ve Patrick Imbert'in "Le Grand Mechant Renard Et Autres Contes" yapıtlarına gitti.

    Albert Dupontel da "Au Revoir La-Haut" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

    Antoine Reinartz, "120 Battements Par Minute" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu, Sara Giraudeau, "Petit Paysan" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.

    ZVYAGİNTSEV'İ TEMSİLEN BAŞKA BİR KONUK ÖDÜLÜ ALDI

    En iyi yabancı film ödülü ise Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz' (Nebulyov/Loveless) adlı eserine verildi. Ancak Zvyagintsev yerine 'başka bir konuk' sahneye çıkarak ödülü aldı.

    TACİZLERİ PROTESTO İÇİN BEYAZ KURDELE

    Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev
    © AFP 2018/ LOIC VENANCE
    Rus yönetmen Zvyagintsev, Münih Film Festivali’nden de ödülle döndü
    ​Cesar'ın bu yılki "onur ödülüne" İspanyol oyuncu Penelope Cruz layık bulundu. Törenin "ustalara saygı" bölümü ise geçen sene temmuz ayında hayatını kaybeden Fransızların ünlü oyuncusu Jeanne Moreau'ya ayrıldı.

    Törene katılanlar cinsel saldırı ve tacizleri protesto etmek için beyaz kurdele taktı.

    Cesar Sinema Ödülleri, 1975'ten bu yana Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor.

    Etiketler:
    Cesar Sinema Ödülleri, Andrey Zviaguintsev, Rumeli Hisarı, Fransa
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