Rus yönetmen Zvyagintsev'in 'Sevgisiz'ine bir ödül daha

Jeanne Balibar, "Barbara" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu, Swann Arlaud de "Petit Paysan" yapıtındaki başarısıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Top story: @Les_Cesar: 'FAUTE D’AMOUR réalisé par Andreï Zviaguintsev, #César20… pic.twitter.com/8ExfbOuS0K, see more https://t.co/sfRoSOyhJ0— kyaz (@kha_yaz) 3 Mart 2018
Albert Dupontel da "Au Revoir La-Haut" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
Antoine Reinartz, "120 Battements Par Minute" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu, Sara Giraudeau, "Petit Paysan" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.
ZVYAGİNTSEV'İ TEMSİLEN BAŞKA BİR KONUK ÖDÜLÜ ALDI
En iyi yabancı film ödülü ise Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz' (Nebulyov/Loveless) adlı eserine verildi. Ancak Zvyagintsev yerine 'başka bir konuk' sahneye çıkarak ödülü aldı.
#Cesar2018: avec “Faute d'amour”, Andreï Zviaguintsev se fait médecin légiste de l'âme russe https://t.co/muFgVwdCUW pic.twitter.com/CLCCzrTUvI— Télérama (@Telerama) 2 Mart 2018
TACİZLERİ PROTESTO İÇİN BEYAZ KURDELE
Törene katılanlar cinsel saldırı ve tacizleri protesto etmek için beyaz kurdele taktı.
Cesar Sinema Ödülleri, 1975'ten bu yana Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor.
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