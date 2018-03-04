Tolstoy'un kendi eserlerini okuduğu ses kaydı Türkçe'ye çevrildi

Twitter kullanıcısı Ümid Gurbanov (@umidgurbanov) Lev Tolstoy'un 31 Ekim 1909'da kendi eserlerinden parçalar okuyarak kaydettirdiği ses kaydını temizleyerek Türkçe'ye çevirdi.

Lev Tolstoy'un 31 Ekim 1909'da kendi eserlerinden parçalar okuyarak kaydettirdiği sesini aldım, olabildiğince temizledim, kendisine ait görüntüler ile montajlayarak bir de çevirdim. Ben daha ne yapayım! pic.twitter.com/GgHgiSxxzy — Ümid Gurbanov (@umidgurbanov) 4 March 2018

​Tolstoy'un ses kaydı kısa zamanda binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi.

Klasik Rus edebiyatının dev ismi Tolstoy, 1828-1910 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca yaşamın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışan Tolstoy, eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansıtmayı hedef edindi ve en büyük Rus yazarlarından birisi olarak edebiyat ve dünya tarihindeki yerini aldı.