Yuliya Samoylov bu yılki Eurovision'da Rusya’yı ‘I Won't Break’ ile temsil edecek

© REUTERS/ Gleb Garanich Rus şarkıcıya Eurovision vizesi vermeyen Ukrayna'ya ceza

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal, Samoylova'nın 8-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olan Eurovision uluslararası şarkı yarışmasında Rusya'yı temsil edeceğini doğruladı.

'BENİ ANLATAN BİR ŞARKI'

Şarkının bugün tanıtıldığı Pervıy Kanal'ın canlı yayınında konuşan Samoylova, "Eurovision, ailece hayalini kurduğumuz bir şey. Hayallerin gerçeğe dönüşmesi harika. Bu güçlü bir şarkı, bana göre, beni anlatan bir şarkı. Onun içinde kendimi gerçek hissediyorum" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE KATILAMAMIŞTI

Samoylova, geçen yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Flame Is Burning adlı şarkıyla Rusya'yı temsil edecekti. Ancak Ukrayna Güvenlik Servisi, şarkıcının Kiev'den izinsiz olarak Kırım'a gittiği gerekçesiyle Samoylova'nın 3 yıl ülkeye giriş yapmasını yasakladı.

Eurovision uluslararası şarkı yarışması bu yıl 43 ülke temsilcisinin katılımıyla 8-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.